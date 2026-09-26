Tuner im Visier: Polizei nahm gleich sieben Kennzeichen ab

Gleich mehrere Lenker gerieten am Freitag in Linz und Wels ins Visier der Polizei. Neben sieben Kennzeichen wurden auch Führerscheine abgenommen. In Wels waren drei Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Bei Schwerpunktkontrollen in Linz und Wels nahm die Polizei mehrere Kennzeichen und Führerscheine ab.

Bei Schwerpunktkontrollen in Linz und Wels nahm die Polizei mehrere Kennzeichen und Führerscheine ab.

Am 25. September 2026 nahm die Polizei in Linz die Tuning- und Poserszene genauer unter die Lupe. Zwischen 17 und 23 Uhr kontrollierten Verkehrsstreifen nicht nur getunte Fahrzeuge, sondern auch die Geschwindigkeit und den technischen Zustand der Autos. Dabei gab es einiges zu beanstanden. Insgesamt wurden sieben Kennzeichen wegen unzulässiger Tuningmaßnahmen beziehungsweise technischer Mängel abgenommen. Dazu kamen zwei Führerscheinabnahmen wegen Geschwindigkeitsübertretungen.

Zahlreiche Anzeigen

Doch damit war der Schwerpunkt noch nicht beendet. Bei den Kontrollen stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Insgesamt wurden 53 Anzeigen erstattet. Zusätzlich verhängte die Polizei sieben Organmandate. Der Schwerpunkt beschränkte sich an diesem Abend allerdings nicht nur auf Linz.

Drei Lenker zu schnell

Auch entlang der B1 im Stadtgebiet von Wels führte die Polizei Lasermessungen durch. Innerhalb kurzer Zeit gingen einer Verkehrsstreife gleich drei Pkw-Lenker mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen ins Netz. Die drei Messungen erfolgten zwischen 22 und 23 Uhr. Am schnellsten war laut Polizei ein 27-jähriger kroatischer Staatsangehöriger aus Wels unterwegs: Bei ihm wurden 99 km/h gemessen.

Führerscheine weg

Kurz darauf wurde ein 38-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus Wels mit 95 km/h gemessen. Sowohl ihm als auch dem 27-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Ein dritter Lenker, ein 33-jähriger nordmazedonischer Staatsangehöriger aus Wels, wurde mit 91 km/h gemessen. Für alle drei Lenker haben die Kontrollen ein Nachspiel: Sie werden angezeigt.