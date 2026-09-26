Seit zwei Jahren bettlägerig: Klaus (80) erlebt Ja-Wort seines Sohnes

Der schwer kranke Klaus kann seit über zwei Jahren seine Wohnung nicht verlassen. Doch als sein Sohn in Tschechien heiratet, wird sein großer Wunsch erfüllt: Der 80-Jährige kann das Ja-Wort miterleben.

Seit mehr als zwei Jahren ist für den Oberösterreicher Klaus vieles nicht mehr möglich. Der 80-Jährige ist an Krebs erkrankt, hatte zusätzlich einen schweren Schlaganfall und ist bettlägerig. Seine Wohnung kann er nicht mehr verlassen, zudem ist er auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Doch als die Hochzeit seines Sohnes bevorstand, hatte Klaus einen ganz besonderen Wunsch: Er wollte diesen wichtigen Tag miterleben. Der Verein Rollende Engel wollte ihm genau das ermöglichen.

Die Reise beginnt

Früh am Morgen machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Sandra, Daniela und Florian auf den Weg zu Klaus. Dort wurden sie laut dem Verein bereits voller Freude erwartet. Bevor die Fahrt beginnen konnte, wurde der 80-Jährige beim Fahrzeug richtig gelagert und medizinisch versorgt. Dann konnte die Reise beginnen. Das Ziel lag in Tschechien, nahe der oberösterreichischen Grenze. Dort sollte sein Sohn heiraten.

©Verein Rollende Engel Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Sandra, Daniela und Florian machen sich auf den Weg, um Klaus seinen großen Wunsch zu erfüllen.

Familie wartet schon

Am Ziel angekommen, wartete Klaus‘ Familie bereits auf ihn. Die Wiedersehensfreude war groß, es folgten Umarmungen und Küsse. Für Klaus war damit jener Moment gekommen, auf den er sich gefreut hatte: Er konnte bei seiner Familie sein und die Hochzeit seines Sohnes tatsächlich miterleben. Trotz seiner schweren Erkrankung war er an diesem besonderen Tag mittendrin.

Beim Ja-Wort dabei

Dann schritt der Bräutigam gemeinsam mit seiner Braut zum Altar – und Klaus war dabei. Er konnte die gesamte Trauung miterleben. Als die Standesbeamtin die Trauung vollzog und das Ja-Wort fiel, folgte laut dem Verein großer Applaus. Für den 80-Jährigen stand in diesem Augenblick die Freude im Mittelpunkt. Sein Wunsch, die Hochzeit seines Sohnes nicht verpassen zu müssen, war Wirklichkeit geworden.

©Verein Rollende Engel | Ein besonderer Tag für die ganze Familie: Der 80-jährige Klaus ist beim Ja-Wort seines Sohnes dabei.

Glücklich nach Hause

Nach der Zeremonie entstanden noch zahlreiche Familienfotos. Danach wurde Klaus wieder sicher nach Hause gebracht. Auf der Rückfahrt schlief der 80-Jährige tief und fest. Der Verein Rollende Engel beschreibt diesen besonderen Moment so: „Während der Rückfahrt schlief er tief und fest – wohl und glücklich, getragen von den Erinnerungen an die Hochzeit und dem Stolz auf seinen Sohn.“