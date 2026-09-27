Mit 144 km/h statt 70 unterwegs: Polizei beschlagnahmt Auto von 20-Jährigem

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 20-Jähriger am Samstagabend auf der B1 unterwegs. Die Polizei konnte den jungen Lenker zunächst nicht stoppen. Wenig später war die Fahrt jedoch vorbei.

Bei der anschließenden Messung stellten die Beamten laut Polizei eine Geschwindigkeit von 144 km/h fest. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h.

Bei der anschließenden Messung stellten die Beamten laut Polizei eine Geschwindigkeit von 144 km/h fest. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h.

Eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B1 im Bereich Wels-Ost endete am Samstagabend, dem 26. September, für einen 20-jährigen Autofahrer mit weitreichenden Konsequenzen. Eine Welser Verkehrsstreife wurde auf den jungen Mann aufmerksam, als dieser trotz starken Verkehrs äußerst rechts an anderen Fahrzeugen vorbeifuhr und stark beschleunigte.

144 km/h bei erlaubten 70

Bei der anschließenden Messung stellten die Beamten laut Polizei eine Geschwindigkeit von 144 km/h fest. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnte der 20-Jährige zunächst nicht angehalten werden. Er setzte seine Fahrt in Richtung Linz fort.

Polizei stoppt Lenker in Hörsching

Kurze Zeit später gelang es der Polizei schließlich, den Mann auf der B1 in Hörsching anzuhalten. Bei dem Lenker handelte es sich laut Polizei um einen 20-jährigen serbischen Staatsangehörigen aus Wels. Der Mann war noch Probeführerscheinbesitzer. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde außerdem sein Pkw vorläufig beschlagnahmt.