Heftiger Crash an der Kreuzung: Sechs Personen im Krankenhaus

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Peilstein (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) ereignet. Bei einer Kollision im Kreuzungsbereich wurden mehrere Personen verletzt.

Bei einer Kollision zweier Autos am 27. September in einem Kreuzungsbereich im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) wurden zwei Personen verletzungsbedingt ins Krankenhaus eingeliefert, vier weitere Insassen kamen zur vorsorglichen Kontrolle ebenfalls in die Klinik. Gegen 11 Uhr war eine 74-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Rohrbach gemeinsam mit ihrer 69-jährigen Beifahrerin auf der Stifterstraße unterwegs. Im Ortsgebiet von Peilstein beabsichtigte die Senioren-Lenkerin, die B38 in Richtung Julbach zu überqueren.

Fahrzeuge gegen Verkehrsschild geschleudert

Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem vorrangberechtigten Wagen einer 47-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach. Diese war zeitgleich auf der B38 in Richtung Rohrbach unterwegs. Im Fahrzeug der 47-Jährigen befanden sich zudem ihr 49-jähriger Ehemann sowie die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von 14 und 21 Jahren. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Beide Fahrzeuge kamen durch die Kollision von der Fahrbahn ab und wurden gegen ein am Straßenrand stehendes Verkehrsschild geschleudert.

Unfallursache wird ermittelt

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort wurden die 47-jährige Lenkerin und ihr 49-jähriger Ehemann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Klinikum Rohrbach gebracht. Die vier übrigen Insassen (die 69-jährige Beifahrerin des verursachenden Autos sowie die zwei Jugendlichen aus dem zweiten Fahrzeug) wurden zur genauen medizinischen Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.