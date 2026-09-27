Autos von der Fahrbahn auf Wiese geschleudert: Zwei 17-Jährige im Krankenhaus

Auf der L1501 im Gemeindegebiet von Altenberg kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Zwei 17-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung erlitten dabei Verletzungen.

Das Auto einer 17-Jährigen geriet außer Kontrolle, kam ins Schleudern und krachte auf der Gegenfahrbahn frontal in das entgegenkommende Motorrad eines ebenfalls 17-Jährigen.

Das Auto einer 17-Jährigen geriet außer Kontrolle, kam ins Schleudern und krachte auf der Gegenfahrbahn frontal in das entgegenkommende Motorrad eines ebenfalls 17-Jährigen.

Der Unfall ereignete sich gegen am 27. September 2026 um 16.30 Uhr auf der L1501 zwischen Reichenau und Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich). Eine 17-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Auto in Richtung Altenberg unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben bei Straßenkilometer 14,4 in einer Linkskurve ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, wich die junge Lenkerin nach rechts aus.

Fahrzeug geriet ins Schleudern

Dabei geriet der Wagen auf das unbefestigte Bankett. Das Auto geriet außer Kontrolle, geriet ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad eines ebenfalls 17-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Rettungskräfte im Einsatz

Der 17-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde er in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die 17-jährige Autolenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.