Mit 116 km/h im Ortsgebiet gestoppt: Raser (21) hat kuriose Ausrede parat

Ein 21-jähriger Motorradlenker wurde im Bezirk Vöcklabruck mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Statt der erlaubten Geschwindigkeit fuhr er mit 116 km/h durch das Ortsgebiet von Atzbach.

Bei der anschließenden Anhaltung und Kontrolle gab der Mann laut Polizei sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befinde.

Bei der anschließenden Anhaltung und Kontrolle gab der Mann laut Polizei sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befinde.

Eine Polizeikontrolle am Samstag, dem 26. September, wurde einem Motorradfahrer im Bezirk Vöcklabruck zum Verhängnis. Gegen 17.19 Uhr führte eine Streife auf der L1259 im Ortsgebiet von Atzbach Geschwindigkeitsmessungen mit einer Laserpistole durch. Dabei geriet ein 21-Jähriger ins Visier der Beamten. Der Motorradlenker war in Fahrtrichtung Katzenberg unterwegs und wurde laut Polizei mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen.

Mit 116 km/h im Ortsgebiet: Führerschein vorläufig abgenommen

Bei der anschließenden Anhaltung und Kontrolle gab der Mann laut Polizei sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befinde. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen die Polizisten dem 21-Jährigen den Führerschein jedoch an Ort und Stelle vorläufig ab. Der Motorradfahrer wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.