Unfall in Linz: E-Bike-Fahrer (25) über Auto geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in Linz: Ein 25-jähriger Lieferfahrer stieß auf einem Schutzweg mit einem Auto zusammen. Durch die Kollision wurde er über den PKW geschleudert und schwer verletzt.

Gegen 8.40 Uhr kam es am 28. September im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Dauphinestraße zu dem Unfall. Ein 51-jähriger Linzer fuhr mit seinem PKW auf der Dauphinestraße stadteinwärts. An der Kreuzung wollte er links in die Zeppelinstraße abbiegen. Gleichzeitig war ein 25-jähriger Lieferfahrer mit seinem E-Bike in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Der E-Bike-Fahrer fuhr laut Landespolizeidirektion Oberösterreich auf dem Gehsteig der Dauphinestraße stadtauswärts. Danach wollte er die Zeppelinstraße über den Schutzweg überqueren. Dort trafen schließlich das E-Bike und der abbiegende PKW aufeinander.

Über Auto geschleudert

Für den 25-Jährigen hatte der Zusammenstoß schwere Folgen. „Der 25-Jährige wurde durch die Kollision über den PKW geschleudert und kam auf dem Schutzweg zum Liegen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Rettung versorgte den schwer verletzten Lieferfahrer zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in Begleitung eines Notarztes ins UKH Linz gebracht. Der 51-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei beiden Unfallbeteiligten führte die Polizei einen Alkotest durch. Beide Tests verliefen negativ.