18-Jähriger bei Einbruchsversuch in Linzer Lokal ertappt

Eine Angestellte machte am Montagmorgen in einem Linzer Gastronomie- und Hotelbetrieb eine verdächtige Beobachtung: Durch eine Glasscheibe sah sie einen Mann bei den Schubladen im Restaurant. Kurz darauf rückte die Polizei an.

Die Polizei konnte den 18-Jährigen noch vor Ort in dem Linzer Gastronomie- und Hotelbetrieb anhalten.

Die Polizei konnte den 18-Jährigen noch vor Ort in dem Linzer Gastronomie- und Hotelbetrieb anhalten.

Die Mitarbeiterin war am 28. September gerade im Stiegenhaus des Erdgeschoßes und befüllte dort einen Getränkeautomaten. Durch die Glasscheibe einer Hintertüre bemerkte sie plötzlich einen Mann im Restaurantbereich. Dieser machte sich an den dortigen Schubladen zu schaffen. Die Angestellte reagierte und verständigte umgehend den Notruf.

Polizei alarmiert

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich soll der Mann versucht haben, sich mit einem Messer oder einem Brieföffner Zugang zu den Schubladen zu verschaffen. Die alarmierten Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg zum Gastronomie- und Hotelbetrieb. Als sie dort eintrafen, befand sich der Verdächtige noch vor Ort.

Vor Ort angehalten

Im Durchgangsbereich zum Innenhof konnten die Polizisten den Mann anhalten. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 18-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Wels. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 18-Jährige geständig. Um 8.40 Uhr wurde schließlich seine Festnahme ausgesprochen.

Ermittlungen übernommen

Damit war der Fall für die Polizei allerdings noch nicht abgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz. Nach deren Abschluss ordnete die Staatsanwaltschaft Linz eine Anzeige auf freiem Fuß an.