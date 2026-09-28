Neunjähriger fährt mit Motocross in Zuschauer: Vier Menschen verletzt

Im Bezirk Eferding kam ein Neunjähriger mit einem Elektro-Motocross von der Strecke ab und fuhr in den Zuschauerbereich. Vier Menschen wurden verletzt, ein Siebenjähriger musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 27. September 2026, gegen 16.40 Uhr auf einem Trainingsgelände einer Motocrossstrecke im Bezirk Eferding, Oberösterreich. Ein neunjähriger Bub aus dem Bezirk war dort mit einem Elektro-Motocross unterwegs. Er fuhr im unteren Bereich der Strecke, wo sich auch der Zuschauerbereich befindet. Warum er plötzlich von der Strecke abkam, ist bislang unbekannt.

Zuschauer getroffen

Nachdem der Neunjährige die Strecke verlassen hatte, fuhr er in eine dort sitzende 72-Jährige aus dem Bezirk Eferding. Auch ein 50-Jähriger, der neben ihr saß, wurde von dem Elektro-Motocross getroffen. Damit war der Unfall allerdings noch nicht vorbei: Anschließend kollidierte der Neunjährige mit einem siebenjährigen Buben, der sich ebenfalls im Zuschauerbereich befand.

Vier Verletzte

Der Unfall forderte mehrere Verletzte. Der neunjährige Fahrer, der 50-Jährige und die 72-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Auch der siebenjährige Bub wurde unbestimmten Grades verletzt. Für den Siebenjährigen wurde der Notarzthubschrauber angefordert. Er brachte das verletzte Kind in das Unfallkrankenhaus Linz. Zum genauen Ausmaß der Verletzungen liegen keine weiteren Angaben vor.

Für Kinder eingestellt

Zum verwendeten Elektro-Motocross gibt es eine Angabe des Veranstalters. Laut diesem sei das Fahrzeug extra für Kinder so eingestellt gewesen, dass eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschritten werden könne. Weshalb der Neunjährige dennoch von der Strecke abkam, ist bislang unbekannt.