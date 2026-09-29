Geldwechsel-Trick: 2-Euro-Wechsel wird 75-Jähriger zum Verhängnis

Eine 75-Jährige wollte einem Unbekannten in Gmunden (Oberösterreich) mit Kleingeld aushelfen. Während sie in ihrer Geldbörse suchte, soll der Mann mehrere Banknoten unbemerkt an sich genommen haben.

Am Dienstag, dem 29. September 2026, wurde eine 75-jährige Frau im Stadtgebiet von Gmunden Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 9.45 Uhr sprach sie ein bislang unbekannter Mann im Bereich der Kammerhofgasse an. Er bat die Frau darum, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Als Grund gab er an, Kleingeld für den Besuch einer öffentlichen Toilette zu benötigen.

Griff in Geldbörse

Die 75-Jährige wollte dem Mann helfen und suchte in ihrer Geldbörse nach dem passenden Wechselgeld. Genau diesen Moment nutzte der Unbekannte aus. Während die Frau mit der Suche beschäftigt war, gelang es ihm laut Polizei, unbemerkt mehrere Banknoten aus ihrer Geldbörse zu nehmen. Wie hoch der gestohlene Geldbetrag ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Polizei warnt

Nach dem Vorfall richtet sich die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit einer Warnung insbesondere an ältere Personen. Bei unerwarteten Bitten um einen Geldwechsel oder andere Hilfe sei besondere Vorsicht geboten. Fremde Personen sollten dabei nicht unmittelbar an die eigene Geldbörse herankommen.