91-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der B138

Ein schwerer Motorradunfall endete am Dienstag im Bezirk Kirchdorf tödlich. Ein 91-Jähriger kam auf der B138 bei St. Pankraz von der Fahrbahn ab. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Auf der B138 bei St. Pankraz kam es am Dienstag zu dem tödlichen Motorradunfall.

Auf der B138 bei St. Pankraz kam es am Dienstag zu dem tödlichen Motorradunfall.

Der Unfall ereignete sich am 29. September 2026 gegen 11.45 Uhr im Gemeindegebiet von St. Pankraz, Oberösterreich. Der 91-Jährige war mit seinem Motorrad von Windischgarsten kommend in Richtung Kirchdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er laut Landespolizeidirektion Oberösterreich aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Eine Fremdeinwirkung gab es demnach nicht.

Im Graben liegen geblieben

Der Motorradfahrer stürzte schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen. Sein Motorrad wurde durch den Unfall wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Verunglückten und reagierten sofort. Die Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Anschließend wurde sofort versucht, den 91-Jährigen wiederzubeleben. Die Maßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Notarzt stellt Tod fest

Für den Motorradfahrer kam schließlich jede Hilfe zu spät. „Durch den anwesenden Notarzt konnte nur mehr der Tod des Lenkers festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Warum der 91-Jährige in der Linkskurve von der Fahrbahn abkam, ist bislang unbekannt.