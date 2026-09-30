Frontalcrash mit zwei Firmenbussen: Beide Lenker schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B127 im Bezirk Rohrbach ereignet. Zwei Firmenbusse kollidierten frontal miteinander, ein Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen machte die Polizei zudem eine weitere Feststellung: Einer der Männer hatte keine gültige Lenkberechtigung. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit einem Firmenbus auf der B127 von Linz kommend in Richtung Rohrbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er laut Polizei auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Firmenbus, der von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach gelenkt wurde.

30-Jähriger im Fahrzeug eingeklemmt

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Firmenbus des 30-Jährigen von der Straße. Das Fahrzeug kam schließlich auf einem angrenzenden Schotterparkplatz zum Stillstand. Der Lenker wurde im Firmenbus eingeklemmt. Zwar war der 30-Jährige ansprechbar, er konnte das Fahrzeug jedoch nicht aus eigener Kraft verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Wrack. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in den Med Campus III geflogen.

Drittes Fahrzeug in Unfall verwickelt

Auch der Firmenbus des 26-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß schwer getroffen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, erlitt jedoch ebenfalls schwere Verletzungen. Die Rettung brachte ihn in das Klinikum Rohrbach. Kurz darauf wurde noch ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit seinem Pkw hinter dem 26-Jährigen unterwegs. Trotz einer Notbremsung konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß noch leicht gegen den quer auf der Straße stehenden Firmenbus. Der 60-Jährige konnte seinen Pkw selbst verlassen und blieb unverletzt.

Keine gültige Lenkberechtigung

Bei den anschließenden Erhebungen stellte die Polizei fest, dass der 26-jährige Lenker des Firmenbusses nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Warum der Mann zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist bislang nicht geklärt.