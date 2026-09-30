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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Der 60-Jährige wurde nach dem Absturz mit dem Notarzthubschrauber ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geflogen.
Kirchdorf
30/09/2026
Zehn-Meter-Sturz

Nach Sturz über Felswand: Forstmitarbeiter (60) setzt selbst Notruf ab

Ein Arbeitseinsatz am Schwarzberg in Molln endete für einen 60-Jährigen schwer verletzt. Der Forstmitarbeiter stürzte rund zehn Meter über eine Felswand und setzte danach noch selbst den Notruf ab.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Der 60-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Dienstag, 29. September 2026, am Schwarzberg (Oberösterreich) unterwegs. Gegen 14.15 Uhr führte der Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste im Gemeindegebiet von Molln eine Begehung durch. Dabei suchte er nach Käferbäumen, um diese zu markieren.

Zehn Meter abgestürzt

Während dieser Arbeiten kam es zum schweren Unfall. Der Mann stürzte über eine etwa zehn Meter hohe Felswand ab. Dabei zog er sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich mehrere Verletzungen am gesamten Körper zu. Trotz seiner Verletzungen gelang es dem 60-Jährigen, noch selbstständig den Notruf abzusetzen. Damit setzte er die Rettungskette in Gang. Die Bergung stellte die Einsatzkräfte allerdings vor eine zusätzliche Herausforderung: Wegen des dichten Waldes konnte der eintreffende Notarzthubschrauber den Verletzten nicht direkt aufnehmen.

Bergrettung im Einsatz

Mitglieder der Bergrettung brachten den verletzten Forstmitarbeiter deshalb zunächst in offeneres Gelände. Erst dort konnte ihn der Notarzthubschrauber aufnehmen. Anschließend wurde der 60-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geflogen.

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