„Teil unserer Familie“: Linzer Fußballverein trauert um Spieler

Große Trauer in Linz-Ebelsberg: Die SPG Stahl Linz FC/Ebelsberg nimmt Abschied von Jean Jocelyn Matemb, genannt Jambo. Beim Heimspiel am Samstag soll gemeinsam an ihn erinnert und seine Familie unterstützt werden.

Es sind Worte, die zeigen, wie tief der Verlust sitzt. Die SPG Stahl Linz FC/Ebelsberg trauert um Jean Jocelyn Matemb, den im Verein viele als Jambo kannten. Auf Instagram nimmt der Verein mit einem emotionalen Beitrag Abschied von seinem Spieler und Weggefährten. „Viel zu früh müssen wir Abschied von einem Menschen nehmen, der für uns so viel mehr als ein Spieler und Teamkollege war.“ Für seine Mitspieler war Jambo demnach längst mehr als nur Teil einer Mannschaft. Er gehörte für sie zur Familie.

Mehr als Fußball

Gemeinsam wurde gekämpft, gelacht und gefeiert. Doch besonders seine Art und sein Charakter bleiben dem Verein in Erinnerung. „Heute verlieren wir nicht einfach einen Spieler. Wir verlieren einen Freund, einen Bruder und einen Menschen, der einen festen Platz in unserer Familie hatte.“ Hinter dem Fußballer stand laut Verein vor allem ein Mensch mit großem Herzen. In Kamerun hinterlässt Jambo seine Frau und sein Kind. Viele Jahre habe er in Österreich gearbeitet, selbst auf vieles verzichtet und gespart, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.

Abschied am Samstag

Nun möchte der Verein etwas zurückgeben. Beim kommenden Heimspiel (Samstag, 3. Oktober) gegen Union Leonding soll Jambo gemeinsam gedacht werden. Freunde, Weggefährten, ehemalige und aktuelle Spieler, Trainer und Funktionäre werden eingeladen, nach Ebelsberg zu kommen. „Kommt am Samstag nach Ebelsberg. Lasst uns gemeinsam Abschied nehmen und eine echte Ebelsberger Legende ehren.“ Der Spieltag soll damit weit mehr werden als ein Fußballspiel: Er wird zum gemeinsamen Abschied von einem Menschen, der viele Spuren hinterlassen hat.

Hilfe für Familie

Auch Jambos Familie soll in dieser schweren Zeit unterstützt werden. Die gesamten Einnahmen aus Eintritt und Buffetverkauf des Heimspieltages will der Verein für die Beerdigung und zur Unterstützung der Familie spenden. Zusätzlich soll Geld gesammelt und ein eigenes Spendenkonto eingerichtet werden, nähere Informationen dazu sollen noch folgen. Am Ende bleiben beim Verein vor allem Erinnerungen an einen Freund und Mannschaftskollegen. „Du wirst immer ein Teil unserer Mannschaft, unseres Vereins und unserer Familie bleiben.“ Der Abschied endet mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Jean Jocelyn Matemb.“