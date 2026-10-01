Mega-Stau im Frühverkehr: Unfall mit sieben Fahrzeugen legt A7 lahm

Ein Unfall mit gleich sieben beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagmorgen für massive Verkehrsprobleme im Großraum Linz gesorgt. Auf der A7 bildeten sich kilometerlange Staus, Autofahrer mussten laut ÖAMTC zeitweise mehr als eine Stunde zusätzlich einplanen. Auch zahlreiche Ausweichrouten waren überlastet. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich der A7 Mühlkreis Autobahn in Fahrtrichtung A1, kurz vor dem Knoten Linz. Innerhalb kurzer Zeit wuchs der Rückstau bis Dornach an. Nach Angaben der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen betrug der Zeitverlust auf der A7 mehr als eine Stunde.

Ausweichverkehr sorgt für weitere Staus

Viele Verkehrsteilnehmer versuchten, der blockierten Autobahn auszuweichen. Dadurch verlagerte sich das Problem jedoch rasch auf das umliegende Straßennetz. Der ÖAMTC meldete unter anderem auf der Freistädter Straße, der Leonfeldner Straße und der Rudolfstraße erhebliche Behinderungen. Damit kam es nicht nur auf der Autobahn, sondern auch im Linzer Stadtgebiet und auf wichtigen Zufahrtsstraßen zu Verzögerungen. Kurz vor 8 Uhr konnte die Unfallstelle auf der A7 schließlich geräumt werden. Danach begannen sich die kilometerlangen Rückstaus langsam aufzulösen.

Auch Fahrt nach Linz wird zur Geduldsprobe

Zusätzlich verschärfte der bestehende Gegenverkehrsbereich auf der A7 zwischen der A1 und dem Franzosenhausweg die Verkehrslage. Besonders betroffen waren laut ÖAMTC Autofahrer, die aus Richtung Wels nach Linz unterwegs waren. Die Staus auf der A1 West Autobahn reichten zeitweise bis über den Knoten Haid hinaus. Auch dort brachte das Ausweichen auf andere Straßen kaum Entlastung. Auf der B138 Pyhrnpass Straße im Bereich der Umfahrung Traun sowie auf der B1 Wiener Straße bei der Umfahrung Ebelsberg bildeten sich ebenfalls Staus. Für zahlreiche Pendler im Großraum Linz wurde die Fahrt am Donnerstagmorgen damit zur Geduldsprobe. Erst nach der Räumung der Unfallstelle entspannte sich die Situation nach und nach.