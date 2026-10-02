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Symbolfoto von 5min.at: Polizei sperrt eine Straße ab.
Ein 16-Jähriger fällt in Perg durch seine unsichere Fahrweise auf, ignoriert mehrmals die Polizei und kann erst durch eine blockierte Fahrbahn gestoppt werden.
Perg
02/10/2026
Straßensperre

Ohne Führerschein! 16-Jähriger ignoriert Polizei und fährt einfach weiter

Eine unsichere Fahrweise fiel einer Polizeistreife am Donnerstag in Perg auf. Doch statt anzuhalten, fuhr der erst 16-jährige Lenker weiter. Erst eine Straßensperre beendete die Fahrt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, wurde eine Polizeistreife gegen 17.20 Uhr im Ortsgebiet von Perg (Oberösterreich) auf einen Autofahrer aufmerksam. Der Lenker war auf der Gewerbestraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Grund für die Aufmerksamkeit der Beamten war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich seine unsichere Fahrweise. Die Polizisten forderten den Autofahrer mehrmals dazu auf, sein Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker kam diesen Anhaltezeichen jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung Naarn fort. Die Streife blieb hinter dem Wagen. Schließlich blockierten die Polizisten die Fahrbahn mit ihrem Streifenwagen. Erst daraufhin hielt der Lenker an.

Fahrer erst 16 Jahre

Bei der anschließenden Kontrolle machten die Beamten eine weitere Feststellung: Der Autofahrer aus dem Bezirk Perg war erst 16 Jahre alt. Damit besaß er noch keine gültige Lenkberechtigung. Doch damit war die Kontrolle noch nicht beendet. Auch am Fahrzeug selbst stellten die Polizisten mehrere Mängel fest. Für den Jugendlichen hat die Fahrt jedenfalls Konsequenzen. „Der Jugendliche wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

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