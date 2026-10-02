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Igel steckte in Rohr fest: Helfer starteten ungewöhnliche Rettung
Der kleine Igel steckte in einem Rohr fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien.
Oberösterreich
02/10/2026
Tierischer Einsatz

Igel steckte in Rohr fest: Helfer starteten ungewöhnliche Rettung

Ein kleiner Igel geriet am Pleschinger See in eine missliche Lage: Er war in ein Rohr gestürzt und kam nicht mehr heraus. Bei der Rettung half schließlich auch ein ÖAMTC-Pannenhelfer mit seinem Abschleppfahrzeug.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Am Pleschinger See ist ein kleiner Igel in ein Rohr gestürzt. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier nicht mehr befreien. Die ICARA Tierrettung und die Feuerwehr waren bereits vor Ort und standen vor einer kniffligen Aufgabe. Genau in diesem Moment kam ÖAMTC-Pannenhelfer Harald vom Stützpunkt Urfahr zufällig dazu.

Fahrzeug wird Retter

Kurzerhand bekam sein Abschleppfahrzeug eine ungewöhnliche Aufgabe. Mithilfe der Hubbrille wurde das Rohr samt Betonblock vorsichtig aus dem Boden gehoben. Damit konnte der Igel zunächst mitsamt seinem unfreiwilligen Versteck geborgen werden. Anschließend brachte man das Rohr zur weiteren Befreiung ins Feuerwehrhaus. Dort ging die Rettungsaktion weiter. Nach rund eineinhalb Stunden war es schließlich geschafft: Der kleine Igel konnte aus dem Rohr befreit werden. Für den ÖAMTC zeigte der Einsatz, wie viel durch Zusammenarbeit möglich ist. „Ein schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn alle gemeinsam anpacken. Danke an die ICARA Tierrettung e.V. und die Feuerwehr für den großartigen Einsatz!“, so der ÖAMTC.

Igel steckte in Rohr fest: Helfer starteten ungewöhnliche Rettung
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Mit Hilfe von Tierrettung, Feuerwehr und ÖAMTC wurde der Igel nach rund 1,5 Stunden befreit.
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