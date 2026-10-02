Perg: Fußgängerin von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in Perg kam es Freitagvormittag zu einem Unfall. Eine 61-jährige Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und verletzt.

Auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in Perg wurde eine 61-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt.

Auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in Perg wurde eine 61-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Freitag, dem 2. Oktober 2026, gegen 9.30 Uhr mit seinem Auto auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in Perg unterwegs. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, war der Mann gerade auf Parkplatzsuche: „Auf der Suche nach einem freien Parkplatz dürfte der Mann eine 61-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Perg übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.“

Frau stürzt zu Boden

Der Zusammenstoß hatte Folgen für die 61-Jährige. „Die Frau wurde zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Nach dem Unfall wurde die Fußgängerin zunächst versorgt. Danach musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. „Sie wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.