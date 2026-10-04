Auswärts-Schlappe: KAC unterliegt den Black Wings Linz

Nichts zu holen für den EC KAC: Im Auswärtsspiel der ICE Hockey League am Sonntagabend mussten sich die Klagenfurter den Black Wings Linz nach einer klaren Pleite geschlagen geben.

Eine ziemlich einseitige Partie wurden den Eishockeyfans am Sonntagabend in der Linz AG Eisarena geboten. Die Black Wings Linz dominierten das Duell gegen den EC KAC. Die Hausherren erwischten bereits einen Start nach Maß: Emil Romig brachte die Oberösterreicher bereits in der 4. Spielminute mit 1:0 in Führung. Zwar gelang Jan Drozg in der 7. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich für die Klagenfurter, doch im zweiten Spielabschnitt drehten die Linzer richtig auf.

Keine Chance für die Rotjacken

Innerhalb weniger Minuten zog die Heimmannschaft uneinholbar davon. Luca Erne stellte in der 21. Minute auf 2:1, ehe Oskar Maier nur 28 Sekunden später auf 3:1 erhöhte. Der KAC fand keine Mittel gegen den Linzer Offensivdrang: Niklas Würschl erzielte in der 30. Minute den vierten Treffer, bevor Romig kurz darauf mit seinem zweiten Tor des Tages den 5:1-Zwischenstand fixierte. Letztendlich musste sich der KAC im letzten Drittel geschlagen geben, als Henrik Neubauer das 6:1 für die Black Wings erzielte.