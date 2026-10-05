/ ©LPD OÖ Michael Dietrich
Mit 2,64 Promille am Fahrrad: Polizei stoppt 58-Jährigen in Wels
In starken Schlangenlinien war ein Radfahrer in der Nacht auf Montag in Wels unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der 58-Jährige hatte 2,64 Promille Alkohol im Blut.
Eine Polizeistreife wurde in der Nacht auf den 5. Oktober gegen 1.15 Uhr auf einen Radfahrer in Wels aufmerksam. Der 58-jährige Welser war auf der Laahener Straße unterwegs und fuhr laut Polizei in starken Schlangenlinien.
Alkotest zeigt 2,64 Promille
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: Der Mann erreichte einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizisten untersagten dem 58-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.
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