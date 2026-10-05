Mit 2,64 Promille am Fahrrad: Polizei stoppt 58-Jährigen in Wels

In starken Schlangenlinien war ein Radfahrer in der Nacht auf Montag in Wels unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der 58-Jährige hatte 2,64 Promille Alkohol im Blut.

Mit 2,64 Promille war ein 58-Jähriger in Wels mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei stoppte ihn und untersagte die Weiterfahrt.

Mit 2,64 Promille war ein 58-Jähriger in Wels mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei stoppte ihn und untersagte die Weiterfahrt.

Eine Polizeistreife wurde in der Nacht auf den 5. Oktober gegen 1.15 Uhr auf einen Radfahrer in Wels aufmerksam. Der 58-jährige Welser war auf der Laahener Straße unterwegs und fuhr laut Polizei in starken Schlangenlinien.

Alkotest zeigt 2,64 Promille

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: Der Mann erreichte einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizisten untersagten dem 58-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.