Nach Unfall auf der A1: Drogenlenker fährt mit kaputtem Auto weiter

Nach einem Auffahrunfall auf der A1 bei St. Florian fuhr ein 32-Jähriger einfach weiter. Erst bei der Abfahrt Asten blieb sein schwer beschädigtes Auto stehen. Die Polizei stellte später Suchtmittelkonsum fest.

Am Dienstag, dem 6. Oktober, kam es gegen 21.30 Uhr auf der A1 bei St. Florian zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Steyr krachte mit seinem Auto in einen Sattelzug. Am Steuer des Lkw saß ein 65-jähriger Ungar. Während der Lkw-Fahrer nach dem Unfall stehen blieb, fuhr der 32-Jährige weiter. Die Fahrt dauerte allerdings nicht mehr lange. Bei der Abfahrt Asten war Schluss: Das Auto des 32-Jährigen war so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfuhr. Ein Unbeteiligter bemerkte das und verständigte die Polizei. Auch der Lkw-Fahrer meldete den Unfall unabhängig davon.

Polizei schöpft Verdacht

Als die Polizei beim 32-Jährigen eintraf, bemerkten die Beamten Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Suchtmitteln stehen könnte. Eine anschließende Untersuchung bestätigte, dass er nicht fahrtüchtig war. Eine Blutabnahme verweigerte der Mann. Seinen Führerschein musste er abgeben. Beim Lkw-Fahrer gab es laut Polizei keine Beeinträchtigung.

Verletzter lehnt Rettung ab

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Hilfe von der Rettung wollte er trotzdem nicht annehmen und unterschrieb einen Revers. Zusätzlich verlor sein beschädigtes Auto Öl. Die Feuerwehr musste die Ölspur anschließend binden.