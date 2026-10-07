Auto und Motorrad krachten frontal zusammen: Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Ranshofen im Bezirk Braunau sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein Auto und ein Motorrad stießen an einer Kreuzung frontal zusammen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, gegen 19.25 Uhr auf der B156 Lamprechtshausener Straße im Gemeindegebiet von Ranshofen (Oberösterreich). Eine 52-Jährige aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Auto in Richtung Braunau unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 19-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Braunau entgegen. Auf dem Sozius saß ihr 17-jähriger Bruder.

Beim Abbiegen

An der Kreuzung mit der Heinrichstraße wollte die 52-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zur Frontalkollision zwischen dem Auto und dem entgegenkommenden Motorrad. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die 52-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte selbstständig aus ihrem Wagen aussteigen. Die 19-jährige Motorradfahrerin und ihr 17-jähriger Bruder erlitten laut Landespolizeidirektion Oberösterreich Verletzungen unbestimmten Grades. Die 52-Jährige sowie der 17-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Eine weitere verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.