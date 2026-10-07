Wahllos Rabatte vergeben: Supermarkt-Mitarbeiter verurteilt

Ein 23-jähriger ehemaliger Supermarkt-Mitarbeiter musste sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Linz verantworten. Durch unberechtigte Preisnachlässe soll ein Schaden von mehr als 25.000 Euro entstanden sein.

Zwischen Jänner und November 2025 arbeitete der 23-Jährige Teilzeit in einer Billa-Filiale in Linz. Dort gewährte er Kunden an der Kassa immer wieder Rabatte.

Zwischen Jänner und November 2025 arbeitete der 23-Jährige Teilzeit in einer Billa-Filiale in Linz. Dort gewährte er Kunden an der Kassa immer wieder Rabatte.

Zwischen Jänner und November 2025 arbeitete der 23-Jährige Teilzeit in einer Billa-Filiale in Linz. Dort gewährte er Kunden an der Kassa immer wieder Rabatte. Anfangs betrafen die Preisnachlässe laut Anklage noch beschädigte oder abgelaufene Waren, später soll er sie jedoch auch ohne entsprechenden Grund vergeben haben.

Mitarbeiter spricht von sozialer Angst

Vor Gericht erklärte der junge Mann laut Medienberichten, dass Kunden ihn wiederholt um Rabatte gebeten und dabei teilweise aggressiv reagiert hätten. Aufgrund seiner sozialen Angst habe er sich leicht unter Druck setzen lassen. Bei einer internen Kontrolle fiel schließlich die ungewöhnlich hohe Summe der manuell gewährten Nachlässe auf. Obwohl der Mitarbeiter nur 20 Stunden pro Woche beschäftigt war, soll er im überprüften Zeitraum Rabatte im Wert von rund 10.000 Euro vergeben haben.

25.696 Euro Schaden, bedingte Haft

Insgesamt entstand dem Unternehmen laut Bericht ein Schaden von 25.696 Euro. Der 23-Jährige soll sich dabei selbst nicht bereichert haben, für den entstandenen Schaden muss er dennoch aufkommen. Das Landesgericht Linz verurteilte den ehemaligen Mitarbeiter laut Medienberichten rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft.