Zuhälterei in Linz? 30-Jähriger in St. Pölten festgenommen

Zwei Frauen im Alter von 31 und 41 Jahren sollen in Österreich, insbesondere in Linz, sexuell ausgebeutet worden sein. Ein 30-jähriger Ungar wurde nun in St. Pölten festgenommen.

Ein 30-jähriger Ungar soll zwei Frauen sexuell ausgebeutet haben. Die Polizei nahm ihn in einem illegal betriebenen Bordell in St. Pölten fest.

Ein 30-jähriger Ungar soll zwei Frauen sexuell ausgebeutet haben. Die Polizei nahm ihn in einem illegal betriebenen Bordell in St. Pölten fest.

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich führten die Kriminalisten auf die Spur eines 30-jährigen Ungarn. Er steht im Verdacht, zwischen Juni und Oktober 2026 zwei Frauen im Alter von 31 und 41 Jahren sexuell ausgebeutet zu haben. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich soll der Mann die beiden Frauen in Ungarn angeworben und ihre schwierige finanzielle Lage ausgenutzt haben. Anschließend soll er sie nach Österreich gebracht und der Prostitution zugeführt haben.

Frauen mussten Unterkunft selbst bezahlen

Die beiden Frauen sollen vor allem in Linz der Prostitution nachgegangen sein. Der Verdächtige soll sich dadurch eine laufende Einnahmequelle verschafft haben. Während er von der Prostitution der Frauen profitiert haben soll, mussten diese laut Polizei ihre Unterkünfte selbst bezahlen. Auch die Kosten für Inserate auf einschlägigen Internetseiten und für Verhütungsmittel mussten die beiden Frauen demnach selbst tragen. Durch die mutmaßliche Ausbeutung soll sich der 30-Jährige um einen höheren fünfstelligen Betrag bereichert haben.

Festnahme in Bordell

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Kriminalisten den Verdächtigen, seine Lebensgefährtin und eines der Opfer am 5. Oktober in St. Pölten ausfindig machen. Gegen den 30-Jährigen lag eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz vor. Mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Niederösterreich erfolgte am 6. Oktober um 12 Uhr schließlich der Zugriff. Der Mann wurde in einem illegal betriebenen Bordell festgenommen.

Ermittlungen laufen

Bei den anschließenden Befragungen zeigte sich der 30-Jährige zum Vorwurf der Zuhälterei nicht geständig. Den Vorwurf des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels räumte er hingegen teilweise ein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Verdächtige am 7. Oktober 2026 in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.