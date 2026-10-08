Läufer entdeckt 63-Jährigen tot im Bachbett – Fahrradsturz vermutet

Tragischer Vorfall in Oberösterreich: Ein Läufer entdeckte am Donnerstagmorgen ein Fahrrad nahe der Trattnach. Wenige Meter weiter fand er einen Mann im Bachbett. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, gegen 7.30 Uhr am Trattnachtalweg in Grieskirchen laufen. Dabei machte er eine folgenschwere Entdeckung. Zunächst bemerkte er ein Fahrrad in der Nähe der Trattnach. Nur wenige Meter weiter fand er eine männliche Person im Bachbett. Der Läufer reagierte sofort und hielt einen vorbeikommenden Autofahrer an, der den Notruf absetzen konnte.

Jede Hilfe zu spät

„Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen musste der Notarzt kurz vor 8 Uhr den Tod des Mannes, ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, feststellen“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Wie es zu dem tragischen Vorfall kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht derzeit von einem Fahrradsturz aus. „Dieser dürfte mit seinem Fahrrad gestürzt sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Zudem konnten entlang des Schotterweges weitere Sturzspuren festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an.