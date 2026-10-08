„Free our RaBatman“: Spendenaktion für Ex-Kassierer bringt 27.000 Euro in Rekordzeit

Ein 23-jähriger Ex-Billa-Kassier wurde wegen unerlaubter Rabatte zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Nun sorgt sein Fall für eine Welle der Solidarität: Innerhalb kürzester Zeit wurden 25.700 Euro für ihn gesammelt.

Was zunächst mit Preisnachlässen nach einem Stromausfall begann, entwickelte sich für einen jungen Supermarktkassier zu einem folgenschweren Problem. Der 23-Jährige gewährte Kunden wiederholt Rabatte von bis zu 50 Prozent, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Bei einer internen Überprüfung wurden die ungewöhnlichen Preisnachlässe entdeckt. Insgesamt entstand dem Unternehmen ein finanzieller Schaden von rund 25.700 Euro.

Wahllos Rabatte vergeben: Supermarkt-Mitarbeiter verurteilt

Am Mittwoch, dem 7. Oktober, musste sich der ehemalige Mitarbeiter vor dem Landesgericht Linz verantworten. Das rechtskräftige Urteil: fünf Monate bedingte Haft wegen Untreue. Zusätzlich wurde er verpflichtet, den entstandenen Schaden zu ersetzen. Während des Gerichtsverfahrens erklärte der junge Mann, dass ihm der Umgang mit fordernden Kunden schwergefallen sei. Nach den anfänglichen Vergünstigungen hätten einige Käufer immer wieder zusätzliche Rabatte verlangt und dabei teilweise erheblichen Druck ausgeübt. Aus Angst vor Konflikten habe er den Forderungen nachgegeben. Er habe sich durch die Rabatte aber nicht persönlich bereichert.

Spendenaktion sammelt 25.700 Euro in Rekordzeit

Nach Bekanntwerden des Urteils entstand im Internet eine Welle der Unterstützung. Patrick Frewein startete auf der Plattform GoFundMe eine Kampagne mit dem Namen „Free our RaBatman“. Das Ziel bestand darin, dem ehemaligen Kassier bei der Rückzahlung des Schadens zu helfen. Bereits innerhalb der ersten 23 Stunden spendeten Unterstützer mehr als 15.000 Euro. Am Donnerstagabend, dem 8. Oktober, war schließlich die gesamte angestrebte Summe von 25.700 Euro erreicht. Der Organisator stellt dabei klar, dass die finanzielle Unterstützung keine Entschuldigung für das Fehlverhalten darstellen soll. Vielmehr gehe es darum, dem jungen Mann trotz seiner Verurteilung eine Perspektive zu ermöglichen.