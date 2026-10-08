Traktor kracht gegen Wohnhaus – Kinderzimmer völlig zerstört

Ein führerloser Traktor rollte im Bezirk Steyr-Land rund 200 Meter einen Hang hinunter und krachte gegen ein Wohnhaus. Ein Kinderzimmer wurde völlig zerstört.

Ein 77-jähriger Mann war am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, in seinem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 16.45 Uhr transportierte er mit seiner Zugmaschine eine zuvor gefällte Fichte talwärts. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall: Die Kette der Seilwinde riss plötzlich, woraufhin der Baum unter den Traktor rutschte. Dadurch geriet die Zugmaschine in eine gefährliche Schräglage. Der 77-Jährige verließ daraufhin das Fahrzeug, um die Situation genauer zu beurteilen. Doch genau in diesem Moment setzte sich der Traktor ohne Fahrer in Bewegung.

Traktor rollte 200 Meter talwärts

Die schwere Zugmaschine rollte unkontrolliert rund 200 Meter über eine Wiese den Hang hinunter. Schließlich krachte der führerlose Traktor ungebremst gegen die Außenmauer eines Einfamilienhauses. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Ein Kinderzimmer wurde bei dem Unfall vollständig zerstört.

Bewohner hatten großes Glück

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich sämtliche Bewohner im Haus. Trotz der massiven Beschädigungen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Vorfall hätte angesichts des völlig zerstörten Kinderzimmers deutlich schlimmer ausgehen können.