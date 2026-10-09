Mit fremder Bankomatkarte Zigaretten gekauft: Mann geständig

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Freistadt verlor ihre Geldbörse samt Bankomatkarte. Wenige Tage später bemerkte sie mehrere Abbuchungen an einem Zigarettenautomaten in Pregarten. Nun ist der Fall geklärt.

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Freistadt verlor ihre Geldbörse samt Bankomatkarte. Ein 45-Jähriger soll damit an einem Zigarettenautomaten in Pregarten eingekauft haben.

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Freistadt verlor ihre Geldbörse samt Bankomatkarte. Ein 45-Jähriger soll damit an einem Zigarettenautomaten in Pregarten eingekauft haben.

Ende September verlor eine 22-Jährige aus dem Bezirk Freistadt (Oberösterreich) ihre Geldbörse samt Bankomatkarte. Einige Tage später folgte eine unangenehme Entdeckung. „Am 4. Oktober bemerkte sie in ihrer Banking-App mehrere Transaktionen an einem Zigarettenautomaten in Pregarten“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf.

Videos halfen weiter

Die Beamten der Polizeiinspektion Pregarten konnten den Vorfall schließlich klären. Entscheidend waren dabei auch Aufnahmen einer Überwachungskamera. „Durch die Videoaufnahmen gelang nun die Klärung“, heißt es seitens der Polizei. Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt steht im Verdacht, die verlorene Geldbörse an sich genommen und damit Zigaretten gekauft zu haben.

Mann ist geständig

Die Ermittlungen führten schließlich zu einem Geständnis. „Er zeigte sich geständig und wird angezeigt“, teilt die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Damit konnte die Polizei den Fall rund um die verlorene Geldbörse und die Zahlungen am Zigarettenautomaten klären.