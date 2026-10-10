Alkohol, Drogen und Unfall – doch Polizei konnte Führerschein nicht mehr abnehmen

Ein 40-Jähriger kam am Freitagnachmittag im Bezirk Braunau von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto. Nach dem Unfall gab er zu, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben.

Der 40-Jährige überschlug sich mit seinem Auto und gab anschließend zu, vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Seinen Führerschein hatte er bereits im März verloren.

Der 40-Jährige überschlug sich mit seinem Auto und gab anschließend zu, vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Seinen Führerschein hatte er bereits im März verloren.

Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, ereignete sich gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet von Ranshofen (Bezirk Braunau, Oberösterreich) ein Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Auto auf der B148 in Richtung Altheim unterwegs. Bei einem Kreisverkehr kam er rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort überschlug sich sein Wagen einmal, bevor er wieder auf den Rädern zum Stillstand kam.

Zeugen eilten zu Hilfe

Unfallzeugen reagierten und befreiten den 40-Jährigen aus dem beschädigten Fahrzeug. Anschließend setzten sie die Rettungskette in Gang. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Alkohol und Drogen

Im Zuge der Unfallaufnahme zeigten sich bei dem 40-Jährigen laut Polizei eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung und eines Suchtgiftkonsums. Der Mann gab auch selbst an, vor Fahrtantritt sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert zu haben. Einen Alkoholtest und einen Drogentest verweigerte er allerdings.

Führerschein schon weg

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, war der 40-Jährige bereits ohne Führerschein unterwegs. Dieser war ihm nämlich schon im März abgenommen worden. Deshalb konnte ihm die Polizei den Führerschein nach dem Unfall auch nicht erneut entziehen.