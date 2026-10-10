Skitickets werden teurer: Preise in Oberösterreich steigen

Die Vorbereitungen für die Wintersaison 2026/27 laufen auf Hochtouren, doch Skifahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: Die Ticketpreise in den oberösterreichischen Skigebieten steigen im Schnitt um rund 3 Prozent.

Die Skigebiete in Oberösterreich rüsten sich für die kommende Wintersaison 2026/27. Wie der ORF berichtet, steigen die Preise für Tageskarten in vielen heimischen Skiregionen um durchschnittlich rund drei Prozent. Die Seilbahn-Betreiber begründen diesen Schritt vor allem mit gestiegenen Energiekosten sowie notwendigen Investitionen in die Infrastruktur. So flossen etwa auf der Wurzeralm rund drei Millionen Euro in den Bau eines neuen Speichersees. Nach einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten bewegt sich die Preisspanne für eine Tageskarte für Erwachsene in den oberösterreichischen Skigebieten in dieser Saison zwischen 41 und 69 Euro.

Dynamische Preise vs. Fixpreis

Bei den Tarifmodellen gehen die Skigebiete unterschiedliche Wege. In Skiregionen wie Hinterstoder, der Wurzeralm oder am Hochficht kommt vermehrt dynamische Preisbildung zum Einsatz.

Wurzeralm: Eine Tageskarte für Erwachsene startet bei Frühbuchung ab 41 Euro (Spitzenpreise gehen je nach Tag bis über 52 Euro).

Eine Tageskarte für Erwachsene startet bei Frühbuchung ab 41 Euro (Spitzenpreise gehen je nach Tag bis über 52 Euro). Hinterstoder: Der Einstiegspreis für die Tageskarte liegt online bei 44 Euro.

Der Einstiegspreis für die Tageskarte liegt online bei 44 Euro. Hochficht: Die Tageskarte für Erwachsene ist ab 44,50 Euro erhältlich.

Einen anderen Weg schlägt das Skigebiet Dachstein West ein: Wie der ORF meldet, verzichtet man dort bewusst auf dynamische Tarife und setzt auf transparente Fixpreise. Laut der offiziellen Preisliste des Skigebiets kostet die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison 69 Euro (Jugend: 49,70 Euro / Kinder: 36 Euro). Am Feuerkogel beläuft sich der Preis für die Tagesskikarte der Erwachsenen auf 59 Euro.