Das große Backen: Krankenpflegerin Lisi backt für Oberösterreich

Auf geht’s, back mas: Acht der besten Hobbybäckerinnen und -bäcker des Landes stehen in den Startlöchern für die Premieren-Staffel von „Das große Backen Österreich“. Unter den qualifizierten Kandidaten vertritt die 38-jährige Lisi aus Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) die oberösterreichischen Farben. Ab Dienstag, dem 27. Oktober 2026, stellt sie sich wöchentlich der prominenten Fachjury. Für die zweifache Mutter und Krankenpflegerin ist das Hantieren mit Teig und Schokolade weit mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung: „Für mich ist das Backen pure Entspannung – fast wie Yoga, aber mit viel Emotion“, verrät Lisi. gelernt hat sie ihr Handwerk bereits während der Volksschulzeit in den Küchen ihrer Großmütter und Eltern.

Motivation für ihre Söhne

Ihre größten Fans hat die Michaelnbacherin direkt zu Hause: Ihre Söhne Moritz und Raphael lieben vor allem ihren Schokoladenguglhupf sowie kreative Obst- und Gemüsetorten. Mit ihrer Teilnahme an der TV-Show möchte Lisi aber auch ein Statement setzen: „Ich möchte zeigen, dass mit der richtigen Mischung aus Liebe und Ehrgeiz die besten Torten und Gebäcke entstehen können und ich ein Vorbild für meine Kinder sein möchte“.

Das wartet auf die Kandidaten

Ein Zuckerschlecken wird die Show für die Teilnehmer allerdings nicht. Woche für Woche müssen sich die Hobbybäcker der Bewertung von Konditorweltmeisterin Eveline Wild und Zuckerbäcker Philipp Zauner stellen. Nur wer mit Geschmack, Kreativität und Optik auf ganzer Linie überzeugt, sichert sich am Ende den begehrten „goldenen Guglhupf“. Zu sehen ist „Das große Backen Österreich“ ab dem 27. Oktober 2026 sechs Wochen lang jeweils dienstags um 20.15 Uhr auf JOYN & PULS 4.