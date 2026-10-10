Bub (3) fällt aus Fenster und verletzt sich schwer

Am Samstagmittag stürzte ein dreijähriger Bub beim Spielen aus dem Fenster. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Das Kleinkind wurde notfallmedizinisch versorgt, und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Kleinkind wurde notfallmedizinisch versorgt, und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück in Bad Zell nahm seinen Lauf, als ein drei Jahre alter Bub auf die Fensterbank gelangte, und sich dort gegen das Fliegengitter lehnte. Das Kind stürzte daraufhin durch das Fenster in die Tiefe.

Hubschrauber im Einsatz

Trotz schwerer Kopfverletzungen blieb der Dreijährige ansprechbar. Seine Großmutter setzte sofort einen Notruf ab, und der Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Spital gebracht, wo er nun intensivmedizinisch betreut wird.