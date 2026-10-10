17-Jähriger stürzt zehn Meter über Felsstufe ab

Gefährliche Abkürzung in Bad Ischl: Zwei 17-Jährige gerieten am Freitagabend im Katrin-Gebiet in unwegsames Felsgelände. Einer der Burschen stürzte zehn Meter tief ab und verletzte sich schwer.

Ein nächtlicher Alpinunfall hielt am Freitagabend, dem 9. Oktober 2026, die Rettungskräfte in Bad Ischl auf Trab. Zwei 17-jährige Freunde aus dem Bezirk Vöcklabruck (OÖ) wählten beim Abstieg vom Katrin-Berg eine fatale Abkürzung und gerieten in felsiges, steiles Gelände. Die beiden Teenager waren am Nachmittag mit der Seilbahn auf die Katrin gefahren und traten gegen 17.15 Uhr zu Fuß den Rückweg ins Tal an. Um schneller zu sein, entschlossen sie sich, direkt über die Seilbahntrasse abzusteigen. Bei Anbruch der Dunkelheit verirrte sich das Duo in unwegsamem Terrain. Gegen 19.15 Uhr passierte das Unglück: Einer der Burschen stürzte rund zehn Meter über eine Felsstufe ab und blieb schwer verletzt auf einem Felsband liegen. Sein Mobiltelefon wurde dabei beschädigt.

Hilfeschreie aus Seilbahnkabine gehört

Sein gleichaltriger Begleiter kletterte umgehend zu dem Verletzten hinab und setzte gegen 20.20 Uhr noch einen kurzen Anruf an seinen Vater ab, ehe auch sein Akku den Geist aufgab. Die Bergrettung Bad Ischl rückte mit der Katrin-Seilbahn gegen 21.15 Uhr bergwärts aus. Auf Höhe der Stütze 9 bemerkte die Mannschaft Hilfeschreie sowie das Licht eines Feuerzeugs im steilen Fels. Nachdem die Bahn gestoppt wurde, seilten sich die Ersthelfer direkt aus der Seilbahnkabine zu den beiden Notfallopfern ab.

Aufwendige Bergung durch steiles Geröll

Aufgrund der extremen Geländebeschaffenheit war eine Rettung nur terrestrisch nach unten möglich. Die Bergretter mussten die Felsstufen und steilen Geröllfelder mit losem Gestein mühsam überwinden, um den Verletzten abzutransportieren. Gegen 0.45 Uhr konnte der schwer verletzte 17-Jährige schließlich im Tal an den Rettungsdienst übergeben werden.