Rufe im Wald: 80-jähriger Vater findet verletzte Tochter

Eine 58-jährige Linzerin stürzte ohne Handy beim Schwammerlsuchen in ein Bachbett. Da sie ewig nicht zurück kam, machte sich ihr Vater selbst auf die Suche.

Ein Schwammerlausflug im Bezirk Gmunden (OÖ) nahm am Samstagvormittag, dem 10. Oktober 2026, ein unerwartetes Ende. Eine 58-jährige Linzerin begab sich gegen 10.30 Uhr in einen an das elterliche Wohnhaus angrenzenden Wald, um Speisepilze zu sammeln. Im weglosen Gelände passierte schließlich das Unglück: Die Frau stürzte zwischen 10 und 20 Meter über eine steile Böschung ab und landete in einem leicht wasserführenden Bach. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen zu und konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Bachbett befreien. Sie trug ebenso kein Mobiltelefon bei sich.

Vater (80) begab sich selbst auf Suche

Dass die Verunglückte gerettet werden konnte, ist dem schnellen Handeln ihres 80-jährigen Vaters zu verdanken. Als seine Tochter nach etwa eineinhalb Stunden noch immer nicht zurückgekehrt war, machte er sich Sorgen und suchte den Wald ab. Nach einer weiteren Stunde der Suche hörte er auf seine Rufen endlich ein Lebenszeichen der 58-Jährigen. Der Senior eilte sofort zurück zum Wohnhaus und wählte gegen 13.30 Uhr den Notruf.

Leichte Unterkühlung festgestellt

Die Bergrettung sowie der Notarzt des Notarzthubschraubers konnten die Sturzstelle rasch lokalisieren und die Linzerin vor Ort erstversorgen. Aufgrund der Witterung wies die 58-Jährige bereits leichte Symptome einer Unterkühlung auf. Die Rettungskräfte transportierten die Frau mit einer Gebirgstrage etwa 200 Meter flussabwärts, wo sie schließlich dem Rettungsdienst übergeben wurde.