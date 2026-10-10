43-Jähriger wollte Polizei täuschen und gab sich als sein Bruder aus

Ein dreister Täuschungsversuch ging in Wels gehörig nach hinten los: Ein führerscheinloser Autolenker gab sich bei einer Kontrolle als sein eigener Bruder aus. Doch die Beamten durchschauten den Schwindel.

Am Samstagvormittag, dem 10. Oktober 2026, hielten Polizisten gegen 10.50 Uhr im Stadtgebiet von Wels (OÖ) ein Fahrzeug zu einer Verkehrskontrolle an. Am Steuer saß ein 43-jähriger Welser, der den Beamten gegenüber angab, außer dem Zulassungsschein keinerlei Dokumente bei sich zu haben. Um einer Strafe zu entgehen, behauptete der Mann kurzerhand, lediglich der Bruder des Fahrzeugbesitzers zu sein. Eine schnelle interne Überprüfung durch die Exekutive entlarvte die Ausrede: Der 43-Jährige war in Wahrheit selbst der eingetragene Zulassungsbesitzer – und besaß gar keine gültige Lenkerberechtigung.

„Sonst hättet ihr mich nicht weiterfahren lassen“

Darauf angesprochen, zeigte sich der türkische Staatsbürger schließlich geständig. Er gab offen zu, sich bewusst als sein Bruder ausgegeben zu haben, da die Polizisten ihn sonst nicht weiterfahren gelassen hätten. Damit nicht genug: Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift bei dem Fahrzeuglenker. Eine vorgeführte Fahrtauglichkeitsuntersuchung verweigerte der 43-Jährige allerdings. „Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er wird angezeigt“, heißt es seitens der Polizei.