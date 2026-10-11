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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Ein L17-Schüler verlor in Steyr die Kontrolle über sein Auto.
Steyr
11/10/2026
Unfall

Ohne Schein am Steuer: 17-Jähriger krachte gegen Baum

Ein 17-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Eine Mitfahrerin wurde eingeklemmt – der Lenker besaß noch keinen Führerschein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Am Samstagabend, dem 10. Oktober 2026, kam es im Stadtgebiet von Steyr zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.40 Uhr war ein 17-jähriger Teenager aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) auf der Staffelmayrstraße in Richtung Kegelprielstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche nach einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto, geriet ins Schleudern und prallte mit gegen einen Baum am linken Straßenrand. Während sich der Lenker sowie ein auf der Rückbank mitfahrender 17-Jähriger aus Steyr noch selbstständig aus dem Auto befreien konnten, wurde die am Beifahrersitz sitzende 17-jährige Ukrainerin aus dem Bezirk Kirchdorf im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Keine Lenkerberechtigung

Der Fahranfänger und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest: Der 17-jährige Lenker besitzt noch keine gültige Lenkberechtigung der Klasse B. Er befindet sich zwar derzeit in der L17-Fahrausbildung, bei der nächtlichen Spritztour handelte es sich jedoch um keine Ausbildungsfahrt.

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