Ohne Schein am Steuer: 17-Jähriger krachte gegen Baum

Am Samstagabend, dem 10. Oktober 2026, kam es im Stadtgebiet von Steyr zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.40 Uhr war ein 17-jähriger Teenager aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) auf der Staffelmayrstraße in Richtung Kegelprielstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche nach einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto, geriet ins Schleudern und prallte mit gegen einen Baum am linken Straßenrand. Während sich der Lenker sowie ein auf der Rückbank mitfahrender 17-Jähriger aus Steyr noch selbstständig aus dem Auto befreien konnten, wurde die am Beifahrersitz sitzende 17-jährige Ukrainerin aus dem Bezirk Kirchdorf im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Keine Lenkerberechtigung

Der Fahranfänger und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest: Der 17-jährige Lenker besitzt noch keine gültige Lenkberechtigung der Klasse B. Er befindet sich zwar derzeit in der L17-Fahrausbildung, bei der nächtlichen Spritztour handelte es sich jedoch um keine Ausbildungsfahrt.