Crash auf B1: 23-Jähriger rammt Metallsteher und Laterne

Ein 23-jähriger Autofahrer verlor im Ortschaftsbereich Haid (OÖ) die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen rammte mehrere Hindernisse und die Leitschiene.

Ein nächtlicher Verkehrsunfall rief in der Nacht auf Sonntag, den 11. Oktober 2026, die Einsatzkräfte auf die B1 Bundesstraße im Bezirk Linz-Land auf den Plan. Gegen 0.10 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus Wels mit seinem Auto auf der B1 von Linz kommend in Fahrtrichtung Wels unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Auto.

Spur der Verwüstung auf der Gegenfahrbahn

Der Wagen krachte zunächst gegen mehrere Metallsteher sowie gegen eine Straßenlaterne. In weiterer Folge schleuderte das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn und kollidierte schließlich mit der Leitschiene im Trennstreifen. Der 23-Jährige wurde verletzt und ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.