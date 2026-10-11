Kopfgeld ausgesetzt: Trafik-Räuber in Wels mit Foto gesucht

Öffentlichkeitsfahndung nach bewaffnetem Raubüberfall in Wels: Nach dem Überfall auf eine Trafik mit einer Metallschere wurde nun ein Fahndungsfoto freigegeben. Für entscheidende Hinweise winken 1.000 Euro Kopfgeld.

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Trafik im Welser Stadtteil Lichtenegg (OÖ) am vergangenen Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden Lichtbilder des Gesuchten zur Fahndung freigegeben. Der Unbekannte hatte gegen 9.40 Uhr die Trafik betreten. Er war mit einer Wollhaube mit Sehschlitzen maskiert und bedrohte die 61-jährige Mitarbeiterin mit einer Metallschere. Unter Androhung von Gewalt forderte er Bargeld, ehe er mit der Beute fluchtartig in südliche Richtung entkam. Die Angestellte blieb zwar körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.

Auffälliges Tattoo am Arm

Die Ermittler des Landeskriminalamtes gehen davon aus, dass der Unbekannte nicht mehr im jugendlichen Alter ist:

Statur: Normale bis kräftige Statur

Normale bis kräftige Statur Größe: ca. 180 bis 185 cm

ca. 180 bis 185 cm Sprache: Deutsch ohne auffälligen Akzent

Deutsch ohne auffälligen Akzent Besonderes Merkmal: Auffälliges Tattoo an der Innenseite des rechten Unterarms

Um die Ergreifung zu beschleunigen, hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKO OÖ) eine Auslobungssumme in der Höhe von 1.000 Euro für zweckdienliche Hinweise ausgesetzt.

Hinweise gesucht

Sachdienliche Hinweise zum Abgebildeten oder zur Tat werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133 403333 oder von jeder beliebigen Polizeiinspektion entgegengenommen.