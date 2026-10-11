Polizei wegen Tochter alarmiert: Dann entdeckt sie 73 verwahrloste Tiere

Eigentlich wurde die Polizei wegen eines ganz anderen Vorfalls gerufen. Doch was die Beamten in einer Wohnung in Lambach entdeckten, führte zu weiteren Ermittlungen: 73 Kaninchen und Meerschweinchen lebten dort auf engstem Raum.

In der Wohnung einer 55-jährigen Frau stießen die Beamten auf zahlreiche Käfige, in denen insgesamt 73 Kaninchen und Meerschweinchen untergebracht waren.

In der Wohnung einer 55-jährigen Frau stießen die Beamten auf zahlreiche Käfige, in denen insgesamt 73 Kaninchen und Meerschweinchen untergebracht waren.

Ein Polizeieinsatz in Lambach im Bezirk Wels-Land brachte am Donnerstag erschreckende Zustände ans Licht. In der Wohnung einer 55-jährigen Frau stießen die Beamten auf zahlreiche Käfige, in denen insgesamt 73 Kaninchen und Meerschweinchen untergebracht waren. Die Tiere waren laut Polizei verwahrlost und abgemagert.

Polizei wurde wegen Tochter alarmiert

Ursprünglich waren die Einsatzkräfte aus einem anderen Grund zu der Wohnung gerufen worden. Die 55-Jährige steht im Verdacht, ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen zu haben. Im Zuge dieses Einsatzes bemerkten die Polizisten die zahlreichen Tiere. Die Kaninchen und Meerschweinchen waren in Dutzenden Käfigen auf engstem Raum untergebracht. Ihr Zustand veranlasste die Beamten, die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land einzuschalten.

Alle 73 Tiere wurden abgenommen

Die Behörden reagierten auf die Zustände in der Wohnung: Der 55-Jährigen wurden sämtliche 73 Kaninchen und Meerschweinchen abgenommen. Für die Frau hat der Polizeieinsatz nun auch rechtliche Konsequenzen. Sie wird wegen des Verdachts der Tierquälerei angezeigt. Neben den Vorwürfen rund um die Tierhaltung beschäftigt die Polizei auch der ursprüngliche Grund des Einsatzes. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.