Lkw geht in Flammen auf: Autobahntunnel komplett gesperrt

Ein Lkw-Brand sorgte am Dienstagvormittag auf der A26 in Linz für einen Feuerwehreinsatz. Ein 61-jähriger Lenker bemerkte plötzlich Brandgeruch aus dem Motorraum. Kurz darauf stand sein Fahrzeug in Flammen.

Ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Linz war gerade in Richtung Rudolfstraße unterwegs, als er kurz nach dem Tunnelportal aufgrund eines technischen Defekts am linken Fahrbahnrand anhalten musste.

Ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Linz war gerade in Richtung Rudolfstraße unterwegs, als er kurz nach dem Tunnelportal aufgrund eines technischen Defekts am linken Fahrbahnrand anhalten musste.

Gegen 10.45 Uhr kam es am Dienstag auf der A26 Linzer Autobahn im Bereich des Tunnels Donau Nord zu einem Fahrzeugbrand. Ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Linz war gerade in Richtung Rudolfstraße unterwegs, als er kurz nach dem Tunnelportal aufgrund eines technischen Defekts am linken Fahrbahnrand anhalten musste. Wenig später bemerkte der Mann Brandgeruch aus dem Motorraum und brachte sich umgehend in Sicherheit.

Lkw brannte völlig aus

Kurz darauf geriet der Lastwagen in Brand. Laut Polizei brannten der Motorraum sowie die Fahrerkabine vollständig aus. Glücklicherweise konnte sich der 61-jährige Lenker rechtzeitig von seinem Fahrzeug entfernen und blieb unverletzt.

Tunnelanlagen stundenlang gesperrt

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten beide Tunnelanlagen der A26 Linzer Autobahn vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte bis etwa 13 Uhr an. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt genannt.