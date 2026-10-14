Heizöl- und Pellets-Preise explodiert: „Warme Wohnung darf kein Luxus sein“

Die AK Oberösterreich dazu: „Seit Ende Juni ist Heizöl im Schnitt um 48,3 Prozent teurer geworden, seit September 2025 sogar um 75,4 Prozent. Auch Pellets kosten deutlich mehr: Seit Juni stieg der Preis um 8,2 Prozent, im Jahresvergleich um 34 Prozent.“ Für viele Haushalte wird das Heizen damit zur finanziellen Belastung. Kritik übt man auch am Heizkostenzuschuss, der für die Heizperiode 2025/26 „lediglich“ bei 200 Euro pro Haushalt gelegen sei. AK-Präsident Andreas Stangl ist sich sicher: „Eine warme Wohnung darf kein Luxus sein. Wenn die Preise für Heizmaterial innerhalb eines Jahres so stark steigen, stellt das viele Menschen vor massive finanzielle Herausforderungen. Die Politik muss jetzt handeln, bevor die Heizsaison richtig losgeht.“

AK fordert Preisdeckel für Heizöl und Pellets

Von der Bundesregierung fordert man nun eine preisdämpfende Maßnahme für Heizöl – analog zum Spritpreisdeckel. Und: „Auch für Pellets braucht es einen staatlichen Preisdeckel. Denn obwohl ausreichend Rohstoff vorhanden ist, steigen die Preise in einem Ausmaß, das nicht nachvollziehbar ist.“ Und schließlich hat man auch noch eine Forderung an das Land Oberösterreich: den Heizkostenzuschuss angesichts der anhaltend hohen Wohn- und Energiekosten für die aktuelle Periode deutlich auf 700 Euro pro Haushalt zu erhöhen. Außerdem soll er auch allen Haushalten offenstehen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Die AK abschließend: „Gerade Menschen mit niedrigen Einkommen trifft die Teuerung bei Energie und Wohnen besonders hart.“