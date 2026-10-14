Schwerer Arbeitsunfall: 31-Jähriger gerät mit Hand in Kreissäge

Bei Arbeiten mit einer Kreissäge ist es am Mittwochvormittag im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann geriet mit seiner linken Hand in das laufende Sägeblatt.

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Amstetten war am Mittwoch, 14. Oktober 2026, gegen 10.15 Uhr in der Garage eines 72-Jährigen im Bezirk Urfahr-Umgebung mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei schnitt er mit einer Standkreissäge Holzbretter für eine Wandverkleidung zu.

Mit linker Hand in laufende Säge geraten

Beim Zuschneiden eines Brettes kam es zu dem folgenschweren Unfall. Laut eigenen Angaben geriet der 31-Jährige mit seiner linken Hand in die laufende Kreissäge und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach dem Unfall rief der Verletzte nach dem 72-jährigen Hausbesitzer, der umgehend den Notruf verständigte. Der 31-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.