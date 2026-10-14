Mit fast 200 km/h geblitzt: Raser hat ungewöhnliche Erklärung parat

Mit fast 200 km/h raste ein 34-Jähriger über die A1 – erlaubt waren nur 100 km/h. Als ihn die Polizei stoppte, hatte er eine ungewöhnliche Ausrede parat. Doch die kostete ihn Führerschein und Auto.

Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Eine Streife der Autobahnpolizei Haid führte am Dienstag, 13. Oktober 2026, gegen 23 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der A1 in Fahrtrichtung Wien durch. Im Bereich des Knotens Haid im Bezirk Linz-Land fiel den Beamten ein Pkw mit deutschem Kennzeichen auf, der mit knapp 200 km/h unterwegs war. Erlaubt waren in diesem Abschnitt lediglich 100 km/h.

Freund soll in Schwierigkeiten gesteckt haben

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Wagen schließlich anhalten. Am Steuer saß ein 34-jähriger Ungar aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung. Auf die massive Geschwindigkeitsüberschreitung angesprochen, lieferte der Mann eine Erklärung: Er habe es besonders eilig gehabt, weil sich ein Freund in Schwierigkeiten befinde.

Führerschein weg und Auto beschlagnahmt

Die Begründung bewahrte den 34-Jährigen allerdings nicht vor den Konsequenzen. Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Zudem wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.