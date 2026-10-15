Mit Rad ungebremst gegen Auto: 18-Jähriger musste reanimiert werden

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Linz: Ein 18-jähriger Radfahrer prallte ungebremst gegen ein stehendes Auto. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.

Ein 18-jähriger Radfahrer prallte in Linz ungebremst gegen ein stehendes Auto und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Ein 18-jähriger Radfahrer prallte in Linz ungebremst gegen ein stehendes Auto und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, kam es gegen 18.40 Uhr auf der Stadlerstraße in Linz (Oberösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Linzer war mit seinem Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen in Richtung Landwiedstraße unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 35-jähriger Autofahrer rückwärts in einen Parkplatz einparken. Dabei kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Auto blieb stehen

Der 35-jährige polnische Staatsangehörige hatte laut Polizei zunächst den Blinker gesetzt und war auf den Mehrzweckstreifen gefahren. Dort blieb er mit seinem Auto stehen, um die nachfolgenden Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen, bevor er rückwärts einparken wollte. Währenddessen näherte sich der 18-jährige Radfahrer auf demselben Mehrzweckstreifen.

Ungebremst ins Heck

Der junge Linzer prallte ungebremst gegen das Heck des stehenden Autos. Wie heftig der Zusammenstoß war, zeigt das Ausmaß seiner Verletzungen. „Der Aufprall ereignete sich mit so einer Wucht, dass der 18-Jährige sich eine schwere Schnittwunde im Halsbereich zuzog“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Nach dem Zusammenstoß waren Ersthelfer und Sanitäter des Österreichischen Roten Kreuzes im Einsatz. Der 18-Jährige wurde noch an der Unfallstelle versorgt und reanimiert. Anschließend wurde er unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus eingeliefert.