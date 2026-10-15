Tragischer Unfall in Ebensee: 29-Jähriger verliert sein Leben

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend in Ebensee. Ein 21-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Sein 29-jähriger Beifahrer starb noch an der Unfallstelle.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, ereignete sich gegen 20.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall in Ebensee in Oberösterreich. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Wagen auf der Offenseestraße (L1296) in östlicher Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Lenker von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit zwei Bäumen.

Beifahrer verstorben

Der Zusammenstoß hatte für den 29-jährigen Beifahrer tödliche Folgen. Der serbische Staatsangehörige, der ebenfalls im Bezirk Gmunden wohnte, erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 21-jährige Lenker überlebte den Unfall, wurde dabei allerdings verletzt. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich weiter mitteilt, erlitt der 21-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach dem Unfall ins Landeskrankenhaus Bad Ischl eingeliefert.