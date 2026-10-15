54-Jähriger vor Lokal ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein Streit vor einem Lokal in St. Lorenz (Oberösterreich) endete für einen 54-Jährigen im Krankenhaus. Drei Männer sollen daran beteiligt gewesen sein. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Bereits am 1. August 2026 kam es gegen 1 Uhr im Bereich Achort in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) zu einem folgenschweren Vorfall. Bei einer Veranstaltung soll ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land schwer im Gesicht verletzt worden sein. Laut seinen Angaben waren drei Männer im Alter von etwa 50 Jahren in ein Taxi vor dem Lokal gestiegen. Dort kam es zu einem Streit, bei dem der 54-Jährige durch Faustschläge ins Gesicht verletzt worden sein soll. Der Mann musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Gesucht werden die drei Männer, die laut den Angaben des 54-Jährigen in das Taxi gestiegen waren. Auch der Taxilenker und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059133 4167 entgegen. „Auf Wunsch werden die Angaben vertraulich behandelt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.