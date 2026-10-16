Mit 187 km/h auf der A9 geblitzt: Steirer (23) gesteht noch mehr

Mit ordentlich Tempo, aber ohne Führerschein war ein 23-jähriger Steirer auf der A9 unterwegs. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Spital am Pyhrn (OÖ) ging er der Polizei ins Netz.

Ein 23-jähriger Steirer wurde auf der A9 mit 187 km/h erwischt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits entzogen worden war.

Ein 23-jähriger Steirer wurde auf der A9 mit 187 km/h erwischt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits entzogen worden war.

Am Donnerstagabend, dem 15. Oktober 2026, hatte es ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leoben offenbar besonders eilig. Gegen 21.50 Uhr war der Steirer auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Voralpenkreuz unterwegs. Im Bereich des Bosrucktunnels in Spital am Pyhrn führte eine Polizeistreife gerade Lasermessungen durch. Dabei geriet der junge Lenker mit stolzen 187 km/h ins Visier der Beamten. Die Polizei hielt ihn daraufhin an.

Führerschein schon weg

Doch bei der anschließenden Kontrolle kam noch mehr ans Licht: Der 23-Jährige war nicht nur mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, sondern saß auch ohne gültige Lenkberechtigung hinter dem Steuer. Wie sich herausstellte, war ihm diese bereits zuvor entzogen worden. Das gab der Steirer gegenüber den Polizisten selbst zu. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigt: „Bei der Kontrolle gab der Mann an, aktuell nicht im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein, da ihm diese bereits entzogen wurde.“ Damit war klar: Der junge Mann hatte nicht nur einen schweren Gasfuß, sondern auch keinen Führerschein mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 07:31 Uhr aktualisiert