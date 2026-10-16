Flammen auf der A1: LKW brannte auf Westautobahn völlig aus

Ein LKW-Brand sorgte am Donnerstagabend (15. Oktober) auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich für eine Totalsperre. Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

Ein LKW geriet auf der Westautobahn (A1) bei Sipbachzell in Brand und brannte vollständig aus. Die Autobahn musste für rund 25 Minuten gesperrt werden.

Ein LKW geriet auf der Westautobahn (A1) bei Sipbachzell in Brand und brannte vollständig aus. Die Autobahn musste für rund 25 Minuten gesperrt werden.

Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Tschechien war am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, gegen 17.40 Uhr auf der Westautobahn (A1) in Richtung Salzburg unterwegs. Im Bereich Schnarrendorf, in der Gemeinde Sipbachzell (Oberösterreich), geriet sein Fahrzeug plötzlich in Brand. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich brach das Feuer im Bereich des Getriebes aus. Warum es zu dem Brand kam, ist bislang unklar.

Fahrer stieg sofort aus

Als der Lenker den Brand bemerkte, hielt er seinen LKW auf dem ersten Fahrstreifen an. Anschließend verließ der 55-Jährige sofort das Fahrzeug. Das Feuer breitete sich aus und zerstörte das gesamte Zugfahrzeug. Auch der vordere Bereich des Sattelanhängers wurde durch die Flammen beschädigt.

A1 komplett gesperrt

Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Westautobahn. Die A1 musste für rund 25 Minuten vollständig gesperrt werden. Währenddessen war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 18.40 Uhr konnte schließlich „Brandaus“ gegeben werden. Mit dem Löschen des Feuers waren die Arbeiten auf der Autobahn allerdings noch nicht abgeschlossen. Das ausgebrannte Fahrzeug musste noch geborgen werden. Die Bergungsmaßnahmen zogen sich bis in die späten Abendstunden und dauerten laut Polizei bis 22.25 Uhr.