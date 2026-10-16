18-Jähriger kann gerade noch ausweichen – doch Lenker fährt davon

Ein 18-Jähriger wollte am Freitagmorgen in Haid (Bezirk Linz-Land) einen Schutzweg überqueren, als sich ein Auto näherte. Trotz eines Sprungs zur Seite wurde er verletzt. Vom Lenker fehlt jede Spur.

Ein 18-Jähriger sprang auf einem Schutzweg in Haid im letzten Moment zur Seite, wurde aber dennoch von einem Auto am Fuß verletzt. Der Lenker fuhr einfach weiter.

Ein 18-Jähriger sprang auf einem Schutzweg in Haid im letzten Moment zur Seite, wurde aber dennoch von einem Auto am Fuß verletzt. Der Lenker fuhr einfach weiter.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, kam es gegen 6.25 Uhr in Haid zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land wollte im Kreuzungsbereich der Kremstalstraße (B139) mit der L563 einen Schutzweg überqueren. Zur selben Zeit bog ein bislang unbekannter Autolenker nach rechts auf die B139 ab. Der junge Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Schutzweg.

Am Fuß verletzt

Als sich das Auto näherte, reagierte der 18-Jährige im letzten Moment. Mit einem Sprung zur Seite versuchte er, dem Fahrzeug auszuweichen. Ganz gelang ihm das allerdings nicht: Der Pkw touchierte ihn am linken Fuß. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Der unbekannte Lenker hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt auf der B139 in Richtung Traun fort.

Polizei sucht Zeugen

Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Vorfall. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich soll der unbekannte Lenker mit einem kleinen roten Wagen unterwegs gewesen sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ansfelden unter 059133/4131 zu melden.