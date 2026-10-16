Paukenschlag in Oberösterreich: ÖVP-Landesrat tritt zurück, Nachfolgerin steht fest

Personalwechsel in Oberösterreichs Landesregierung: ÖVP-Landesrat Markus Achleitner zieht sich nach acht Jahren zurück. Seine Nachfolgerin steht bereits fest. Sie soll im November ein wichtiges Ressort übernehmen.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Nach rund acht Jahren in der Landespolitik will der 57-Jährige wieder in die Privatwirtschaft wechseln.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Nach rund acht Jahren in der Landespolitik will der 57-Jährige wieder in die Privatwirtschaft wechseln.

In Oberösterreichs Landesregierung steht ein Wechsel bevor. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt. Nach rund acht Jahren in der Landespolitik will der 57-Jährige wieder in die Privatwirtschaft wechseln. Lange offen blieb die Frage nach seiner Nachfolge allerdings nicht: Noch am selben Vormittag präsentierte die ÖVP Christiane Frauscher als künftige Landesrätin.

Christiane Frauscher soll Achleitner nachfolgen

Die Entscheidung fiel am Freitagvormittag im Landesparteivorstand der oberösterreichischen ÖVP. Dort wurde die 53-jährige Christiane Frauscher einstimmig als Nachfolgerin nominiert. Auch der Landtagsklub bestätigte die Personalentscheidung einstimmig. Frauscher ist derzeit Landesfinanzdirektorin und kennt damit die finanziellen Abläufe des Landes aus ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit. Künftig soll sie das Ressort für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport übernehmen. Die offizielle Wahl ist für die nächste Sitzung des oberösterreichischen Landtags am 12. November 2026 vorgesehen. Bis dahin bleibt Markus Achleitner im Amt.

Warum Markus Achleitner zurücktritt

Seinen Rückzug begründete Achleitner damit, dass er rechtzeitig vor der nächsten Landtagswahl einen geordneten Übergang ermöglichen wolle. Nach eigenen Angaben hatte er bereits vor rund einem Jahr beschlossen, in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Jetzt sei für ihn der passende Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt umzusetzen. Acht Jahre in der Landesregierung seien eine „spannende, interessante und prägende Zeit“ gewesen, erklärte Achleitner am Freitag. Der 57-Jährige war Ende 2018 von Landeshauptmann Thomas Stelzer als Quereinsteiger in die Landesregierung geholt worden. Nun möchte er wieder in der Privatwirtschaft tätig werden. Wohin es ihn beruflich zieht, ließ Achleitner vorerst offen.

Neue Landesrätin steht vor wichtigen Entscheidungen

Auf Christiane Frauscher warten mehrere wirtschaftspolitische Themen. Die bisherige Landesfinanzdirektorin war bereits in Verhandlungen eingebunden, bei denen es um bedeutende wirtschaftliche Vorhaben des Landes geht. Dazu zählen unter anderem die anstehenden Übernahmen des Flughafens und des Familienskigebiets Kasberg. Landeshauptmann Thomas Stelzer bezeichnete Frauscher als „Macherin aus dem Innviertel“. Mit der Nominierung setzt die ÖVP auf eine Nachfolgerin, die bereits Erfahrung innerhalb der Landesverwaltung gesammelt hat.

Achleitner stand zuletzt in der Kritik

Der scheidende Landesrat war in den vergangenen Jahren auch mit Kritik an einzelnen wirtschaftspolitischen Entscheidungen konfrontiert. Diskussionen gab es beispielsweise rund um das Betriebsbaugebiet in Ohlsdorf. Dort wurden 18 Hektar Wald gerodet. Die ursprünglich in Aussicht gestellten Hunderte Arbeitsplätze sind bislang nicht entstanden. Auch die Kommunikation rund um ein Google-Projekt in Kronstorf sowie der zurückhaltende Windkraftkurs des Landes sorgten für Debatten. Zuletzt hatte sich Landeshauptmann Stelzer zudem verstärkt selbst mit wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Spekulationen über mögliche Unstimmigkeiten zwischen den beiden wies Achleitner am Freitag zurück. „Wir sind bis zum Schluss Freunde geblieben“, erklärte er.